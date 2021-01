Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oloupil ženu a utekl

Policisté hledají muže, který je podezřelý z loupežného přepadení.

Kriminalisté z Prahy II pátrají po muži, který na konci října, krátce po desáté hodině večer přepadl dvaatřicetiletou ženu před vchodem do svého domu na pražském Smíchově. Při odemykání k ní přistoupil a snažil se jí strhnout kabelku, kterou měla přehozenou přes rameno. Žena se s mužem o ni začala přetahovat a tak ji udeřil pěstí do obličeje, a tím se kabelky posléze zmocnil. Ihned poté se dal na útěk a byl pronásledován svědky události až do ulice Vrázova, kde kabelku raději odhodil a dále utekl neznámo kam.

Jednalo se o muže kolem čtyřiceti let, tmavé pleti, který byl v době útoku oblečen do tmavě modré mikiny s dlouhým rukávem, černé bundy, roztrhaných modrých jeansů a černých bot.

Kriminalistům se podařilo muže zachytit na kamerovém záznamu z metra. Tímto žádáme širokou veřejnost, pokud muže na záběrech poznáváte, nebo máte jakoukoliv informaci, která by vedla k jeho dopadení, kontaktujte linku 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu Policie ČR. Děkujeme.

Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí za trestný čin loupež až desetiletý pobyt za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina 14. 1. 2021

Související dokumenty Podezřelý z LP video.mp4

Velikost souboru:25,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem