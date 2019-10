Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Oloupil taxikáře

VSETÍNSKO: Hrozí mu až desetiletý trest.

Vsetínští kriminalisté v průběhu uplynulého týdne obvinili sedmatřicetiletého muže ze Vsetínska ze spáchání trestných činů loupeže a krádeže.

K loupežnému přepadení došlo ve Vsetíně poté, co jako zákazník nezaplatil řidiči taxislužby za cestu ze Slovenska. A nejen, že za odvoz nezaplatil, ale chtěl po taxikáři i sto euro navíc. Ty mu řidič vzhledem k tomu, že jej muž ohrožoval pepřovým sprejem, vydal. Ani požadovaných sto euro však násilníka neuspokojilo a po taxikáři chtěl ukázat obsah peněženky. To muž za volantem odmítnul a dle jeho výpovědi mu za to obviněný muž nastříkal pepřový sprej do obličeje a pak z místa utekl.

O dva dny později se tentýž recidivista vydal do zlatnictví. Nikoliv však za účelem nákupu, ale krádeže. Z plata se šperky odcizil zlatý náramek v hodnotě přesahující devět tisíc korun. Přivolaní policisté na místě zjistili popis muže a zahájili pátrání. To nemělo dlouhé trvání a v podstatě za několik minut byl policisty pachatel zadržen.

Sedmatřicetiletý muž skončil ve vazební věznici a v případě prokázání viny mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

25. října 2019, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem