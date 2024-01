Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oloupil své prarodiče

CHOMUTOVSKO - Kvůli penězům na alkohol a drogy se neostýchal vyhrožovat a použít násilí vůči příbuzným; Obyvatel domu zadržel zloděje.

Chomutovští kriminalisté vyšetřují případ loupeže, při které vnuk napadl a okradl svého dědu, peníze sebral i babičce. K jednání mělo dojít v Kadani, kde vnuk i prarodiče bydlí. Nejprve 32letý muž kontaktoval svého dědu telefonicky s tím, že chtěl po něm 50 tisíc korun, které mu prý dluží jeho matka. Když mu senior odmítl peníze dát, zaslal mu SMS, že chce alespoň 5 tisíc a následně se vydal do bydliště svých prarodičů. U dveří bytu měl dědovi vyhrožovat, že pokud mu peníze nedá, všechny je zabije. Poté vykopl pootevřené dveře, zajištěné na řetízek a vnikl do bytu. Poškozeného pak měl odstrčit a v obývacím pokoji si vzít z peněženky na stolku hotovost ve výši 900 korun, kterou se mu děda měl snažit z ruky vytrhnout. Částečně se mu to i podařilo a svých 500 korun tak dotyčný získal zpět. Vnuk však zřejmě nehodlal odejít s pár stovkami, tak ještě z kabelky své babičky (která zrovna nebyla doma) položené na botníku odcizil 1.500 korun a odešel.

Poškozený hned přivolal městskou policii a strážníci poté nedaleko místa spáchání zadrželi podezřelého muže, jehož pak předali policistům. Dotyčný měl pozitivní test na přítomnost drog v těle, podle jeho vlastních slov měl předchozí den užít pervitin. Kromě toho nadýchal přes 1 promile alkoholu. Případ si převzali kriminalisté, kteří již zahájili trestní stíhání pro spáchání zločinu loupeže a přečinu porušování domovní svobody. Vyšetřovatel podal podnět ke vzetí obviněného do vazby. Pokud popsané jednání soud muži prokáže, může mu uložit trest odnětí svobody až do výše deseti let.

Obyvatel domu zadržel zloděje

Neúspěšnou krádež má za sebou 30letý Chomutovan. Na první svátek vánoční se vypravil do cizího panelového domu s jasným cílem něco ukrást. Podařilo se mu dostat do jedné ze sklepních kójí, kde sebral starožitnou herní konzoli včetně příslušenství a vše si připravil před kóji. Než však svůj lup stačil odnést, přistihl ho na místě jeden z obyvatelů domu, který slyšel hluk vycházející ze sklepa a šel se tedy dolů podívat. Našel tam mezi krabicemi cizího muže a hned mu bylo jasné, co tam dělá a že věci z cizího sklepa chtěl ukrást. Zadržel ho a předal přivolaným policistům. Ti pak lustrací zjistili, že zadržený má s tímto způsobem obživy již zkušenosti. V únoru loňského roku si odpykal nepodmíněný trest uložený za majetkovou trestnou činnost. Nyní mu tedy pobyt za mřížemi hrozí znovu, a to až na tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. ledna 2024

