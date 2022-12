Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Oloupil řidiče o auto

VSETÍNSKO: Při zadržení pokousal policistu.

Krajští kriminalisté vyšetřují protiprávní jednání osmadvacetiletého muže, který je od úterního odpoledne podezřelý ze spáchání několika trestných činů. Těch se dopustil v ulicích Valašského Meziříčí.

Nejdříve krátce po sedmnácté hodině vběhnul před projíždějící osobní automobil, jehož řidič musel nuceně zastavit. Muž si následně lehnul na kapotu, na což řidič logicky reagoval tak, že vysednul z vozu a snažil se jej odtáhnout. Muž toho však využil a skrze dveře spolujezdce se dostal až za volant automobilu. A přestože se provozovatel vozidla ještě snažil vytáhnout klíče ze zapalování, nedokázal již zabránit tomu, aby se nyní již obviněný muž rozjel. Po několika metrech navíc poškozeného řidiče násilím vystrčil za jízdy z vozidla a ujel. Na silnici tak zůstal ležet muž, jehož poranění si vyžádalo lékařské ošetření.

Agresivní lupič ujel ještě několik stovek metrů, vozidlo odstavil a klíče zahodil. O několik minut později na nedalekém autobusovém nádraží nastoupil do autobusu. V něm však dlouho nepobyl. Vzhledem k tomu, že se uvnitř autobusu choval jako smyslů zbavený a napadal cestující, byl ještě na nádraží z vozu vyhozen.

Muž pravděpodobně ovlivněný návykovými látkami následně vběhnul do nedaleké prodejny, ve které pokračoval ve svém neurvalém chování. To už byla na cestě i policejní hlídka, která muže krátce poté za použití donucovacích prostředků zpacifikovala. Při tom však agresor jednoho ze zasahujících policistů pokousal. Jelikož byl zadržený násilník dle výsledku testu pod vlivem návykových látek, byl nejprve transportován do kroměřížské záchytné stanice, ze které si jej policisté převzali až v průběhu následujícího dne.

Vzhledem k tomu, že řidič oloupený o svůj automobil utrpěl vážné poranění nohy, převzali si vyšetřování krajští kriminalisté. Obviněný muž je podezřelý ze spáchání trestných činů loupeže, výtržnictví, neoprávněného užívání cizí věci, násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody. V pátek dopoledne proběhlo u vsetínského okresního soudu vazební zasedání, jehož výsledkem byl transport obviněného do ostravské vazební věznice.

2. prosince 2022, nprap. Petr Jaroš

