Oloupil přítelkyni, skončil ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Peníze na cigarety si vymohl násilím; Chtěli obelstít pojišťovnu; Dceru úřadu „zatajila“.

Ve vazební věznici skončil 31letý muž, který měl podle zjištění policistů koncem února v bytě v Chomutově oloupit svou o 21 let starší přítelkyni. Nejprve měl po ní chtít peníze na cigarety, a když mu je odmítla dát, měl ji fyzicky napadnout. Přitom jí měl vyhrožovat i zabitím a několikrát ji udeřit do hlavy. Nakonec mu žena ze strachu dala 500 korun a on z bytu odešel.

V důsledku svého jednání byl podezřelý zadržen a vyšetřovatel mu sdělil obvinění z trestného činu loupeže. Podal také podnět k jeho vzetí do vazby. Soud mu vyhověl a poslal tohoto recidivistu, který byl na podzim propuštěn z výkonu trestu, opět za mříže. Tam by mohl nakonec v případě odsouzení skončit až na deset let.

Chtěli obelstít pojišťovnu

Pojistný podvod mají mít podle vyšetřovatele na svědomí 41letý muž a jeho 27letá manželka. Tento pár žijící v Chomutově měl v loňském roce u své pojišťovny nahlásit pojistnou událost, při které mělo dojít k poškození jejich vozidla zn. Škoda Fabia. Podle manželů jim měl neznámý pachatel vozidlo poškodit při dopravní nehodě. Škoda byla vyčíslena na necelých 29 tisíc korun. Pojišťovna nakonec zmíněnou částku nevyplatila, protože vyšlo najevo, že nehoda měla být fingována. Věc byla tedy oznámena policii a po prověření celé věci komisař obvinil oba manžele z trestného činu pojistného podvodu. V krajním případě může soud v případě uznání viny dotyčné potrestat až dvouletým odnětím svobody.

Dceru úřadu „zatajila“

V rozporu se zákonem měla získat 113 tisíc korun 24letá žena na rodičovské dovolené. Na svého syna totiž pobírala rodičovský příspěvek i poté, co se jí narodilo další dítě. Žena narození mladší dcery příslušnému úřadu neoznámila a dál pobírala tuto dávku na svého syna. Nárok na její vyplácení však podle zákona už neměla, protože tento příspěvek přísluší pouze na nejmladší dítě. Zpovídat se tak bude z trestného činu podvodu, z něhož byla v únoru obviněna.

Chomutov 9. března 2021

