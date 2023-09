Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oloupil nevidomého

Kriminalisté pátrají po neznámém muži, který v parku oloupil nevidomého devětapadesátiletého muže. Pomůžou jim jakékoliv poznatky.

Včera, krátce po čtvrté hodině odpolední, se neznámý muž dopustil naprostého hyenismu. Mezi ulicemi Kaplanova a Blatenská si přisedl na lavičku k nevidomému devětapadesátiletému muži a požádal ho o dvacet korun, které údajně potřeboval na tramvaj. Ochotný muž mu chtěl pomoci a tak začal v peněžence hledat minci. V tu chvíli mu neznámý muž vytrhl peněženku z ruky a poté co napadený začal volat o pomoc, mu zkroutil ruku za zády a z kapsy mu sebral mobilní telefon. Ihned poté z místa utekl neznámo kam. Nevidomému tím způsobil škodu za bezmála dvacet tisíc korun.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy z širokého okolí, ale místo skutku bohužel pokryto kamerami nebylo. Vzhledem k tomu, že nevidomý samozřejmě nedokáže útočníka popsat, nemají tak žádný popis jeho vzhledu ani oblečení. Jediné co detektivové od poškozeného zjistili je, že by se mělo jednat o muže mezi třiceti a čtyřiceti lety, který hovořil plynule česky bez přízvuku. Celá událost se odehrála na velmi frekventovaném místě a tak to jistě neuniklo pozornosti kolemjdoucích. Prosíme kohokoliv, kdo se v tomto místě ve výše uvedený čas pohyboval a má jakékoliv informace k případu, aby se ozval na linku 158.

Neznámému muži hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin loupež až desetiletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 8. září 2023

