Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Olomoucký TOXI tým opět v akci

OLOMOUC - Zajištěno bylo, mimo jiné, i několik set gramů pervitinu, peníze a také několik zbraní

V průběhu uplynulého týdne realizovali kriminalisté „TOXI“ týmu územního odboru Olomouc, na základě dlouhodobě rozpracované operativní činnosti, další případy na úseku drogové problematiky. V této souvislosti byly zadrženy dvě osoby – 26letá žena a 30letý muž. V obou případech bylo zahájeno trestní stíhání.

Samotná realizace proběhla ve čtvrtek 17. září 2020. Při ní byla, na základě předchozího souhlasu se zadržením, vydaného státním zástupcem, zadržena 26letá žena z Olomoucka. Zadržení proběhlo na jedné z ulic v Olomouci bezprostředně při prodeji psychotropní látky metamfetaminu, tzv. pervitinu jednomu z odběratelů. V době zadržení u sebe měla věci, úzce souvisejí s nelegální distribucí drogy. Ještě téhož dne provedli kriminalisté také domovní prohlídku v místě současného bydliště zadržené. Při ní zajistili několik stop, úzce souvisejících s nelegální distribucí drogy. Zajištěné věci byly zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz. Následně bylo policejním komisařem zahájeno trestní stíhání 26leté ženy, jakožto obviněné ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Jak kriminalisté zjistili, obviněná si měla nejméně od ledna letošního roku opatřit od blíže neustanovených osob psychotropní látku metamfetamin, tzv. pervitin a tuto měla distribuovat na teritoriu města Olomouce a v blízkém okolí, a to buď za úplatu, či zdarma za nějakou protislužbu, spočívající např. v odvozu vozidlem, další odběratelům. I ona sama je uživatelkou drogy. V minulosti již byla za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzena a potrestána. Obviněné, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Druhým zadrženým, který byl rovněž zadržen na základě předchozího souhlasu se zadržením, vydaného státním zástupcem, je 30letý muž z Kroměřížska. Jeho zadržení proběhlo v místě jeho současného bydliště, v Olomouci. I u něj provedli kriminalisté téhož dne domovní prohlídku, včetně prohlídky garáže, kterou muž užíval. Při ní zajistili několik stop, úzce souvisejících s nelegální distribucí drogy, včetně několika set gramů metamfetaminu, tzv. pervitinu, finanční hotovosti a několika zbraní. Zajištěné věci byly zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz. Následně bylo policejním komisařem zahájeno trestní stíhání 30letého muže, jakožto obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Jak kriminalisté zjistili, obviněný si měl nejméně od ledna letošního roku opatřit od blíže neustanovených osob psychotropní látku metamfetamin, tzv. pervitin jednak zčásti pro sebe, jednak zčásti za účelem distribuce. Tuto látku měl distribuovat na teritoriu města Olomouce dalším odběratelům. I on sám je uživatelem drogy. V minulosti již byl za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán. Obviněnému, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Kriminalisté dali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl soudem akceptován. Trestní stíhání tak probíhá vazebně.

22. září 2020

por. Mgr. Irena Urbánková

