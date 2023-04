Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do dvou vozidel

Tábor - Pachatel vykradl dvě dodávky s nářadím.

Velkou škodu po sobě zanechal dosud neznámý pachatel, který se během noci ze čtvrtku na pátek vloupal do dvou užitkových dodávkových vozidel v obci Planá nad Lužnicí. Obě vozidla byla zaparkována v ulici Okružní a to u nových bytových domů č. 350 a 372. Pachatel se zaměřil na dodávky tovární značky Mercedes Benz Sprinter a Citroën Jumper, kdy vnikl do nákladového prostoru a následně odcizil stavební a dílenské nářadí. Způsobená škoda převýšila 400 000 korun,

Policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí případ vyšetřují pro podezření ze spáchání přečinu Krádež a Porušování domovní svobody, neboť pachatel překonal oplocení prostoru před domy. Vaše případné svědectví nebo kamerový záznam přijmeme na oddělení v Soběslavské ulici č. 2763 – budova územního odboru Tábor, na telefonní čísle 974 238 730 či na lince tísňového volání 158.

Děkujeme za vaši pomoc.

16. dubna 2023

16. dubna 2023

