Policejní víceboj

Strakonice – Do Strakonic putoval stříbrný pohár.

Dne 11. dubna 2019 proběhl v Českém Krumlově Přebor krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje v policejním víceboji. Sedmnáct policistů z Krajského ředitelství Jihočeského kraje se utkalo v několika disciplínách: plavání v oděvu se záchranou tonoucího (figuríny), zdolání překážkové dráhy, střelba po fyzické zátěži a běh. Všechny disciplíny úzce souvisí s činnosti policistů při výkonu služby. Závodníci museli všechny disciplíny (mimo plavání) absolvovat s předepsanou výstrojí i výzbrojí. Soutěžilo se v kategoriích: kategorie do 35 let, nad 35 let. Za Územní odbor Strakonice se zúčastnili policisté prap. Pavel Pour, prap. Vít Ondřej a nprap. Bc. Ondřej Pavlík, kteří soutěžili v kategorii do 35 let. Nejlépe si vedl Pavel Pour z Obvodního oddělení Strakonice, který se umístil na krásném 2. místě nejen ve své kategorii, ale také v celkovém pořadí. Nejlépe se mu vedlo v disciplínách: běh, kde obsadil 1. místo a v plavání, kde si vyplaval 2. místo. Nadpraporčích Bc. Ondřej Pavlík z Obvodního oddělení Radomyšl se umístil ve své kategorii na 7. místě a praporčík Vít Ondřej z Obvodního oddělení Strakonice na místě 9. Praporčíku Pavlu Pourovi budeme držet pěstě na Mistrovství republiky v policejním víceboji, kterého se zúčastní ve dnech 28. – 31. května 2019.

30. dubna 2019

