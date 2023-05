Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Písek - Opilý mladík nezvládl řízení Octavie v Milevsku.

Včera v noci vyjížděli písečtí dopravní policisté k ohlášené dopravní nehodě v obci Milevsko, ulici Edvarda Beneše, kde havarovalo osobní vozidlo do pobočky Československé obchodní banky. Po příjezd na místo a vlastním šetřením zjistili, že před 22:45 hod. jel mladý řidič (roč. 1999) s osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia od obce Zbelítov, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, profilu komunikace a vlastnostem nákladu a následně v uvedené ulici vjel do protisměru, kde narazil do vstupních dveří banky. Přitom se lehce zranil.

Mladíka z místa převezla posádka Zdravotnické záchranné služby na další ošetření do nemocnice a strážci pořádku si vyžádali od svých kolegů z Písku test na zjištění návykové látky v dechu. Kalibrovaný přístroj Dräger i několik desítek minut od nárazu do budovy, vykázal u mladého muže více jak 1,8 promile. To potvrdil i opakovaný test. Pro přesnou výši množství alkoholu byl vyžádán odběr biologického materiálu.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

1. května 2023

