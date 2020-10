Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nebuďte neviditelní

Opavsko - dopravně preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců a cyklistů

„Nebuďte neviditelní“ na Opavsku

S podzimem přichází období pozdního svítání a brzkého soumraku. Častěji se setkáváme se sníženou viditelností i z důvodu hustého deště či mlhy. Policejní preventisté spolu s dopravními policisty a „BESIPem“ proto vůbec nezahálí a připomínají chodcům i cyklistům zákonnou povinnost užití reflexních prvků celokrajskou preventivní akcí, která nese název „Nebuďte neviditelní“ https://www.policie.cz/clanek/nebudte-neviditelni-151308.aspx .

Dnešní ráno se neslo v preventivním duchu. Policisté územního odboru v Opavě spolu s krajským koordinátorem BESIPu si pro chodce a cyklisty připravili reflexní pásky, přívěsky, tkaničky do bot, odrazky, tyčinky do paprsků kol, které jim na mnoha místech opavského okresu darovali. Zavítali do obce i mimo obec na úseku sinice vedoucí z Opavy do Vlaštoviček, Neplachovic a Velkých Heraltic. Obdarovali i chodce před základní školou v Raduni či Hradci nad Moravicí. Touto akcí rozdali více jak stovku reflexních předmětů a všem připomínali povinnost i vhodnost jejich užití.

Účastníci silničního provozu, kteří nás dnes nepotkali, si nemusí zoufat, akce na viditelnost budou dále pokračovat a reflexní materiál budeme příležitostně rozdávat i na besedách k dopravní výchově či při setkání se seniory. Nutno zmínit, že reflexní materiály nejsou drahé a lze je levně pořídit v nejrůznějších obchodech jako jsou například galanterie, hypermarkety či obchody se sportovními potřebami a jízdními koly.

Na závěr je třeba připomenout, že reflexní i fluorescenční materiály je potřeba používat a nenechávat doma v šuplíku. Vhodně je kombinovat, umisťovat nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu. Cyklisté je mohou přilepit na přilbu a kolo, případně použít do paprsků kola. Skvělé by bylo, kdyby rodiče při nákupu aktovek, podzimních a zimních bund pro své děti mysleli na to, aby byly rovnou opatřeny odrážejícími bezpečnostními prvky. Faktem je, že reflexní vesta výrazně zvyšuje viditelnost za tmy i světla. Být viděn, je základem bezpečné cesty v silničním provozu, ať už vede kamkoliv.

por. Bc. Pavla Welnová

Oddělení prevence Opava / 08.10.2020

