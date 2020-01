Zpravodajství z Karviné

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Karviná - Na pracovníky bezpečnostní agentury vytáhl maketu zbraně

Dne 14. ledna 2020 v odpoledních hodinách v jednom hypermarketu na Karvinsku odcizil 24 letý muž zboží za více jak 7.000,- Kč. Do svého batohu si na prodejní ploše měl uschovat několik kusů pánských toaletních vod, ředidlo a elektrické vrtačky různých značek. Ještě před samotným odchodem z prodejní plochy odcizil jeden pár sportovní obuvi, kterou si zde nazul a následně i s plným batohem odcizeného zboží prošel přes pokladní prostor bez zaplacení. Pracovníci bezpečnostní služby celé počínání pachatele bedlivě sledovali a za pokladnami jej zadrželi. Když jej ale vyzvali, aby setrval do příjezdu již přivolané policejní hlídky, muž pracovníkům agentury sdělil, že si to s nimi vyřídí jinak a z pod bundy měl vytáhnout předmět připomínající krátkou střelnou zbraň. Poté nechal na zemi ležet batoh s lupem a z prodejny odešel. Krátce po svém odchodu byl pachatel zadržen policejní hlídkou nedaleko hypermarketu. U zadrženého muže zakročující policisté mimo jiné nalezli také plastovou maketu připomínající krátkou střelnou zbraň.

Uvedený muž se této trestné činnosti dopustil i přes to, že za obdobný skutek majetkového charakteru byl v minulosti potrestán a odsouzen.

Pachateli již bylo sděleno obvinění za přečin krádež a přečin vydírání, za což mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Muž je v současné době stíhán vazebně.

