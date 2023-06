Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehoda na dálnici D3

České Budějovice - Před šestou hodinou byl zpožděn příjezd všem řidičům jedoucí do Českých Budějovic pro rychlostní komunikaci.

Ranní dopravní nehoda na dálnici D3 v katastru obce Vitín na Českobudějovicku zkomplikovala provoz mnoho řidičům směřující od Veselí nad Lužnicí do krajské metropole. V 05:50 hodin jel řidič s osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Octavia, kdy na 120,5 km způsobil dopravní nehodu pravděpodobně tím, že se při jízdě plně nevěnoval řízení, vyjel z pravého jízdního pruhu v místě omezení provozu do jednoho pruhu a narazil do přechodného dopravního značení Z6. Následně s poškozeným vozidlem dojel cca 150 metrů na konec omezení a vozidlo zastavil v úseku, kde byly již v provozu oba jízdní pruhy.

Nehoda si naštěstí nevyžádala zranění, ale dopravní policisté z dálničního oddělení Borek provedeným testem na zjištění návykové látky v dechu přístrojem Dräger prokázali pozitivní výsledek do 0,3 promile. Dále jim na výzvu nepředložil řidičský průkaz, kdy lustrací v evidenci zjistili, že má do konce října letošního roku uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel.

Provoz na dálnici v plném rozsahu byl obnoven po 9. hodině. Strážci pořádku ve věci zahájili úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a zjištěný přestupek – jízda pod vlivem alkoholu – bude zaslán k projednání na magistrát města České Budějovice.

8. června 2023

