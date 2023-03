Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

České Budějovice - Muž středního věku má vysloven zákaz řízení do roku 2032! Přesto odcizil auto a jel s ním do jiné obce.

Vltavotýnští policisté vyšetřují opakované případy protiprávního jednání 41letého muže z krajského města.

Nejprve měl pravděpodobně v první polovině února letošního roku vniknout do novostavby nedaleko Týna nad Vltavou, kde vypáčil vstup do vnitřním prostorů a zde odcizil dílenské nářadí v hodnotě za více jak 17 000 korun. Skutku se dopustil, ačkoli byl v posledních třech letech trestán za krádeže.

Neuplynul ani jeden měsíc a muž v noční době vnikl do zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Citroën Berlingo, které nastartoval a odjel s ním do 10 km vzdálené obce, kde je ponechal. Za volantem však neměl co dělat, protože má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do poloviny června roku 2032.

Včera si z rukou strážců pořádku převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů Krádež, Neoprávněné užívání cizí věci a Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případ je realizován formou zkráceného přípravného řízení, kdy lze předpokládat, že během dvou týdnů stane před soudcem okresního soudu.

