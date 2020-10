Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nebuďte neviditelní

Bruntálsko - Nebuďte neviditelní, buďte vidět

Většina populace se nyní začíná probouzet do pochmurných rán, kdy není výjimkou, že nás může na cestě do zaměstnání nebo do školy překvapit tma, mlha nebo hustý déšť. Pro účastníky silničního provozu, zejména pro řidiče motorových vozidel nastává období, které s sebou přináší zhoršení viditelnosti a rozeznávání tak předmětů a osob na silnici. Proto je velmi důležité, aby ostatní účastníci provozu (zejména chodci a cyklisté) dbali na své zviditelnění. Zviditelnit se lze velmi snadno a to zejména používáním reflexních prvků, které však také musí být správně umístěny.

Preventivní akce „ Nebuďte neviditelní“ proběhla a nadále bude také probíhat na několika místech Moravskoslezského kraje. V Bruntále a blízkém okolí se mohli chodci potkat s dopravními policisty a policejní preventistkou v pondělí 5. října a následujícího dne 6. října také v Krnově v blízkosti přechodů pro chodce.

A policisté nejenže rozdávali reflexní pásky, chodci si mohli vyslechnout i několik doporučení policistů:

- efektivní použití reflexního prvku je pouze tehdy, umístíme-li jej tak, aby byl vždy směrem do komunikace

- reflexní prvek dáváme zejména na pohyblivé části těla, tedy na ruku, nejlépe na paži nebo zápěstí anebo na nohu

- také je vhodné používání světlého oblečení, tašky, brašny či obuvi s reflexními prvky

- pro menší děti existují i jiné reflexní prvky jako např. různé přívěsky, které se dají umístit na školní aktovku nebo na zip bundy

- reflexní prvky lze umístit i na přední část kočárku či nákupní vozíky s kolečky

Mimo doporučení byla chodcům také připomenuta povinnost uložena zákonem – pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Více informací naleznete v odkaze zde: https://www.policie.cz/clanek/nebudte-neviditelni-151308.aspx

nprap. Karla Špaltová

oodělení prevence Bruntál

vytisknout e-mailem