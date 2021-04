Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Cyklistická sezóna začíná

MS kraj - povinná výbava jízdního kola a pár užitečných rad pro cyklisty

Doufejme, že mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze silnic je na většině místech už pryč a ranní teploty jsou také stále příjemnější. Není divu, že cyklisté jsou na cestách stále častějším jevem.

Před první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě by každý cyklista měl navštívit nejprve specializovaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na cestu. Někteří cyklisté si své kolo servisují sami, a tak je třeba po zimě připomenout povinnou výbavu jízdního kola:

přední odrazka bílé barvy

zadní odrazka červené barvy

dvě na sobě nezávislé brzdy

oranžové odrazky ve výpletu kol

oranžové odrazky na obou stranách pedálů

Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo doplňujeme také o:

světlomet s bílým světlem

zadní svítilnu červené barvy

A to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky.

Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste starší, používejte při jízdě ochrannou přilbu, může Vám zachránit život.

A závěrem pár připomenutí:

cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou

cyklista nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu

na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou

jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak platí stejná pravidla jako pro jízdu na jízdním kole

je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít

cyklista jedoucí na jízdním kole je také považován za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří alkohol za volant, nepatří ani za řídítka jízdního kola

Cyklistická sezóna tedy může začít……nezapomínejte však, že i cyklista je účastníkem silničního provozu a proto je třeba být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

nprap.Karla Špaltová

oddělení prevence

24. dubna 2021



