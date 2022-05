Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista

KARLOVARSKÝ KRAJ – Soutěž přinesla hned několik krásných umístění!

V pátek dne 6. 5. 2022 proběhlo v centru Zdraví a bezpečí v Karlových Varech Okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Tu vyhlásilo Ministerstvo dopravy – BESIP a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Auto¬klub České republiky a další orgány a organizace.

Soutěž je vyhlašována každoročně, je určena především žákům základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, popř. dalším alternativním školám - tedy žákům 10 – 16letým.

Aby soutěžení mohlo být spravedlivé, jsou tito žáci dále rozděleni do dvou kategorií dle věku:

1. kategorie – věk 10 – 12 let

2. kategorie – věk 12 – 16 let.

Na soutěž se připravovali žáci šesti základních škol z celého Karlovarska, ti nejlepší pak reprezentovali svou školu v Karlových Varech. Celkem svou školu reprezentovalo 44 žáků z I. i II. kategorie. Soutěžilo se hned v několika disciplínách, ve kterých žáci museli prokázat nejen teoretické znalosti z oblasti silničního provozu či zdravovědy, ale také znalosti praktické, a to především vlastní jízdou na dopravním hřišti. Ta byla jednou z nejtěžších disciplín vůbec, neboť se děti musely na dopravním hřišti pohybovat jako ve skutečném silničním provozu. V případě nesplnění nějaké povinnosti bylo na okolnost pohlíženo jako na přestupek, za který byly žákům přičítány trestné body. Následným vyhodnocením bodů se pak žáci jednotlivých škol mohli umístit a získat diplomy a výherní dárky, které se vázaly k dané soutěži – cyklistické batohy, svítilny, odrazky, flašky na pití a další.

V první kategorii se na prvním místě umístili žáci ze Základní školy Truhlářské Karlovy Vary, na druhém místě byli zástupci Základní školy Toužim a třetí místo získali žáci ze ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary.

Ve druhé kategorii starších žáků bylo umístění stejné a můžeme proto zopakovat, že se na prvním místě umístili žáci Základní školy Truhlářské Karlovy Vary, druhé místo získali žáci ze Základní školy Toužim a na třetím místě se umístila ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary. - Všichni žáci za své umístění byli náležitě odměněni.

Na soutěži byli ale také vyhodnoceni nejlepší chlapci a dívky z obou kategorií s nejmenším počtem trestných bodů, které započítávali dopravní policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Jako nejlepší soutěžící z I. kategorie mezi dívkami byla vyhodnocena žákyně Karolína Kučerová s 27 body a mezi chlapci byl jako nejlepší vyhodnocen Petr Smrčka s 9 body. Oba reprezentovali ZŠ Truhlářskou Karlovy Vary. Ve II. kategorii byla jako nejlepší dívka vyhodnocena žákyně Vlková Eliška ze ZŠ Toužim s 26 body a jako nejlepší chlapec byl vyhodnocen žák Vašek Vašek ze ZŠ Truhlářské v Karlových Varech s 27 body. V porovnání s nejvyšším počtem trestných bodů, který činil 659 bodů, jsou tato umístění chvályhodná, a proto byli také všichni čtyři soutěžící oceněni diplomem a balíčkem s preventivními dary z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Všem zúčastněným děkujeme za účast, neboť všichni prokázali, že je jednak dopravní výchova důležitou složkou přípravy na běžný pohyb v provozu a jednak, že tuto přípravu neberou na lehkou váhu oni ani pedagogové.

Ti, kteří se v okresním kole umístili na prvním a druhém místě, budou dále bojovat v krajském kole v Karlových Varech dne 17. května 2022.

por. Mgr. Lucie Machalová



