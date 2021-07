Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Okradli třiaosmdesátiletou seniorku

KARLOVARSKO – Krást měli navíc také opakovaně ve skladě v Karlových Varech.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 36 a 43 let, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže.



Mladší z dvojice obviněných si měl v červnu letošního roku obstarat klíč od skladu v Karlových Varech. Následně měl do skladu pravidelně chodit a postupně z něj odcizit několik věcí, jako například plechovky s energetickým nápojem či prací prášky. Ve druhé polovině června s ním měl jít do skladu v nočních hodinách ve čtyřech případech také třiačtyřicetiletý muž. Společně měli odcizit téměř dvě stě plechovek s energetickým nápojem, přibližně 130 kusů pracího prášku a několik lahví s pivem.



To ale nebylo z jejich strany vše. Na konci června měla dvojice na autobusové zastávce v Karlových Varech pomáhat vystoupit z autobusu třiaosmdesátileté ženě pohybující se pomocí chodítka. Přitom měl šestatřicetiletý muž náhle uchopit kabelku, kterou měla seniorka volně zavěšenou na chodítku, a poté dvojice z místa i s kabelkou utekla. V té měla mít žena osobní doklady, lístky na oběd, mobilní telefon i finanční hotovost.



Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit celkovou škodu téměř 5 tisíc korun.



Policisté se případy intenzivně zabývali a ve čtvrtek 1. srpna letošního roku dvojici mužů zadrželi.



Šestatřicetiletý muž byl poté na základě příkazu okresního státního zástupce propuštěn ze zadržení. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného třiačtyřicetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí mladšímu z dvojice obviněných trest odnětí svobody až na dva roky. Třiačtyřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na roky tři, neboť se krádeže dopustil opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 7. 2021

vytisknout e-mailem