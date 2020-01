Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Okradli seniora na invalidním vozíku

NYMBURSKO – Za hyenismus se dá označit případ ke kterému došlo na nymburském náměstí.

Sedmdesátiletý muž upoutaný na invalidní vozík si dne 21.1.2020 krátce před čtvrtou hodinou odpolední jel zakoupit pár výherních losů do trafiky na náměstí. Vzhledem ke špatnému přístupu do prodejny pouze zaťukal na výlohu, prodavačka vyšla na chodník, kam mu požadované losy donesla. Muž losy prodavačce zaplatil, ta odešla zpět do prodejny a ve chvíli, kdy muž na vozíku chtěl peníze uložit, k němu zezadu přistoupil neznámý muž se ženou a z ruky mu bankovku vytrhli. Tu si pak schovali do igelitové tašky, okradený pán se snažil ještě tašku vytrhnout, nicméně se mu to nepovedlo a muž se ženou z místa utekli směrem k Městskému úřadu.

Dle výpovědi poškozeného a dalších svědků se jednalo o muže tmavší pleti, věk cca 30 let, 180 cm vysoký, oblečen do černé bundy a na hlavě černý klobouk. Žena byla taktéž tmavší pleti, věk cca 25 let, 160 cm vysoká, dlouhé tmavé vlasy, oblečena do tmavých oděvů. Blíže se k popisu nepodařilo zjistit.

Policisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc, při pátrání po výše popisovaných osobách. Žádáme svědky události, kteří mají informace k totožnosti osob, nebo jakékoliv další důležité informace vedoucí k dopadení pachatelů, aby kontaktovali L 158, nebo tel. č. 724 323 475. Taktéž žádáme řidiče vozidel, kteří v době kolem 15:45 hodin místem projížděli a disponují kamerovým záznamem, aby i oni kontaktovali uvedená telefonní čísla.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

23. ledna 2020

