Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okradl vlastní babičku

CHOMUTOVSKO - Recidivista je opět za mřížemi; Krádež mobilu i vloupání do bytu.

Třicetiletý Chomutovan se podle informací policistů nestyděl okrást vlastní babičku. Zatímco jednasedmdesátiletá seniorka nechávala vnuka u sebe doma přespávat a najíst, on ji měl okrádat. Recidivista, který byl teprve v listopadu loňského roku propuštěn z vězení, si měl během necelých dvou měsíců při návštěvách babičky z jejího bytu nepozorovaně odnášet věci v celkové hodnotě přibližně 15 tisíc korun. Postupně tak měl ženu připravit o mobilní telefon, tyčový mixer, žehličku, kosmetické přípravky, boty, ale i o peněženku s platební kartou. Nakonec žena po zjištění, co vše jí doma chybí, oznámila krádeže na policii.

Začátkem března byl muž obviněn z trestných činů krádeže a padělání a pozměnění platebního prostředku. Kromě toho je dotyčný souběžně trestně stíhán i pro další krádež. Té se měl dopustit začátkem února v jirkovském supermarketu. Z regálu si vzal láhev vodky, strčil ji za kalhoty a prostorem pokladen prošel bez zaplacení. Neunikl však pozornosti pracovníka ostrahy prodejny, který přivolal policii.

Vyšetřovatel na obviněného podal podnět ke vzetí do vazby. Státní zástupce i soudce měli stejný názor a dvanáctkrát trestaný recidivista si tak na verdikt počká za zdmi vazební věznice. Odsouzen může být v krajním případě až k osmiletému trestu.

Krádež mobilu i vloupání do bytu

Krádeže a porušování domovní svobody má mít podle zjištění policistů na svědomí 33letý muž z Chomutova. Koncem loňského roku měl svého známého připravit o mobilní telefon. Zřejmě využil nepozornosti 37letého muže, k němuž si přisedl do auta. Protože vozidlo nešlo nastartovat, dohodli se, že mu s tím pomůže. Sedl si tedy na místo řidiče, zatímco starší z mužů šel vozidlo roztlačit. Na sedadle však nechal položený svůj mobil. Právě o ten ho měl jeho známý připravit, když si ho nenápadně strčil do příruční tašky. Po nastartování vozidla se ještě nechal odvézt do Jirkova a pak i s telefonem zmizel. Způsobená škoda byla vyčíslena na 4 tisíce korun.

V únoru se měl dotyčný pokusit o odcizení věcí z bytu na chomutovském sídlišti. Po vykopnutí vstupních dveří byt prohledal, rozházel věci, ale nakonec si nic neodnesl. Poškozením dveří a zámku však vznikla majiteli škoda přes čtyři tisíce.

Po několika dnech policisté podezřelého zadrželi a sdělili mu obvinění z trestných činů krádeže, pokusu krádeže a porušování domovní svobody. Na základě podnětu vyšetřovatele pak soudce tohoto jedenáctkrát trestaného recidivistu poslal do vazby. Vzhledem ke spáchání krádeží v době nouzového stavu mu hrozí až osmileté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 12. března 2021

