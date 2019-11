Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Okradl spícího muže

Prachatice – Strunkovice nad Blanicí – Podezřelý cizinec krátce po činu skončil v policejní cele a včera ho již projednával okresní soud. (Hlasová schránka 974 236 116)

Netoličtí policisté sdělili podezření 39letému cizinci, a to hned pro tři přečiny, porušování domovní svobody, poškozování cizí věci a pro krádež. Podezřelý vnikl v sobotu po jednadvacáté hodině do neuzamčené obytné buňky na letišti ve Strunkovicích nad Blanicí. Uvnitř spal jeden muž, s čímž si podezřelý nijak nelámal hlavu. Z postele, na které ležel, mu odcizil powerbanku, dále mu poškodil mobilní telefon značky Huawei a tablet značky Lenovo. Když se rozhodl spícího muže také prohledávat, vzbudil ho, proto z místa odešel pryč. Poškozenému a dalším osobám na letišti se ho však podařilo zadržet, a to až do příjezdu policistů. Ti cizince eskortovali do policejní cely. Naměřili mu bezmála dvě a půl promile alkoholu v dechu. Krádeží a poškozením věcí způsobil poškozenámu škodu za nejméně 8 000 korun. Včera o podezřelém rozhodoval ve zkráceném přípravném řízení okresní soud.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

6. listopadu 2019

