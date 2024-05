Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okradl spícího

CHOMUTOVSKO - Usnout na lavičce při čekání na vlak se mu vymstilo, přišel o mobil.

Ze spáchání trestného činu krádeže viní kadaňský vyšetřovatel 37letého muže z Rokycan. Ten měl využít příležitosti a ve vestibulu vlakového nádraží v Kadani okrást spícího muže. Poškozený, který na lavičce čekal na vlak, ke své smůle usnul a z ruky mu přitom vypadl na zem mobilní telefon. To neuniklo původně neznámému zlodějíčkovi, který byl poblíž. Sehnul se pod lavičku, mobil sebral a z nádraží odešel. Když se cestující probudil, začal svůj telefon samozřejmě hledat, ale bez úspěchu. Proto přivolal městské strážníky a následně věc začali šetřit kadaňští policisté. Díky jejich spolupráci se strážníky se podařilo zjistit totožnost podezřelého. Ten se však v Kadani nezdržuje a nebylo možné ho předvolat k výslechu. Policisté po muži vyhlásili pátrání, na jehož základě se jejich kolegům podařilo podezřelého zadržet v Rokycanech. V případě soudem prokázané viny mu podle zákona hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. května 2024

vytisknout e-mailem