Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okradl seniorku a vloupal se do školy

LOUNSKO - Policisté ho po pár dnech zadrželi.

V policejní cele skončil v pondělí 27letý muž, kterého policisté zadrželi v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Podle jejich zjištění se měl během ledna dopustit dvou krádeží.

K oběma skutkům mělo dojít v Postoloprtech. V první polovině ledna si v dopoledních hodinách původně neznámý pachatel na sídlišti Draguš zřejmě vyhlédl téměř 80letou seniorku. Té měl z ruky vytrhnout látkovou tašku, ve které měla jídlonosiče, klíče a další věci. Poté z místa utekl.

O pár dní později došlo v Postoloprtech také k vloupání do školy. Obviněný podle dosavadních zjištění násilně vniknul balkonovými dveřmi do objektu, kde pak vykopnutím a páčením poškodil další dvoje dveře. Z prostoru šaten pak sebral několik dětských přezůvek a bot, které uložil do igelitové tašky a přenesl na jiné místo v objektu školy. Tam přespal na zemi do rána, kdy uslyšel hlasy a v rychlosti budovu opět přes balkon opustil. Přitom na místě nechal igelitku s botami, které chtěl odcizit a kromě ní i tašky se svým oblečením.

Poškozením dveří v objektu školy vznikla škoda v předběžné výši přesahující tři tisíce korun.

Provedeným šetřením získali kriminalisté informace o tom, kdo se mohl obou skutků dopustit. Podezřelého muže zadrželi a vyšetřovatel mu sdělil obvinění z trestného činu krádeže. Dotyčný se při výslechu k oběma krádežím doznal. Protože k jednání došlo v době trvajícího nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s pandemií koronaviru, hrozí mladému muži v případě odsouzení až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 5. února 2021

