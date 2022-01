Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Okradl kamaráda

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Muži hrozí až dvouleté vězení.

Pobyt za mřížemi hrozí pětadvacetiletému muži z Hodonínska. Ten v polovině ledna popíjel v baru v Uherském Hradišti s jednadvacetiletým kamarádem, kterého poté okradl.

Onoho večera toho oba muži v baru hodně vypili. Mladší zřejmě o něco víc. Dobře se bavil a všem platil alkohol. Poté, co mu u baru vypadla na zem z kapsy peněženka, ji starší z mužů vzal a zároveň odvedl svého opilého kamaráda k němu domů. Zřejmě tíživá finanční situace pětadvacetiletého muže dohnala k myšlence, že by mohl kamarádovi vzít z peněženky platební kartu a něco z ní vybrat. Celou noc totiž viděl, jak při placení zadává PIN, takže vybrat větší částku by nebyl problém. Ráno když kamarád spal, odešel k bankomatu, vybral dvacet tisíc a jakoby nic se vrátil domů. Po probuzení se muž sháněl po své peněžence. Když zjistil, že mu v ní chybí karta, ihned v mobilu zkontroloval stav svého účtu a nestačil se divit. Z bytu kamaráda, který mu tvrdil, že kartu jistě někde ztratil, zamířil rovnou na policii.

Návštěvě na policejní služebně se nevyhnul ani povedený pětadvacetiletý kamarád. Policistům popsal, jak se vše odehrálo, jaké důvody ho k tomu vedly, a zároveň vydal vybranou částku. I přes projevenou lítost si včera vyslechl sdělení podezření z trestného činu podvod a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podle zákona mu hrozí až dvouleté vězení.

25. ledna 2022, por. Bc. Milena Šabatová

