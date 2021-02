Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Okradený senior ve Struhařově

PRAHA VENKOV-JIH – Říčanští policisté z obvodního oddělení pátrají po totožnosti dvou neznámých mužů, kteří letošního 18. února přibližně patnáct minut před třináctou hodinou využili nepozornosti staršího muže a odcizili mu větší částku peněžní hotovosti, kterou měl uloženou v rodinném domě.

Pachatelé nejprve šestašedesátiletého muže ze Struhařova, který procházel ulicí Ondřejovská, oslovili na ulici v blízkosti jeho bydliště a pod záminkou prodeje elektroniky, hodinek a dalších věcí se mu vnutili do jeho domácnosti. Zde při placení za nabízené zboží vyvolali nepřehlednou a chaotickou situaci. Po získání peněz jeho domek spěšně opustili, nasedli do osobního vozidla a z místa odjeli neznámo kam. Po jejich odjezdu senior zjistil, že věci, které od neznámých zakoupil, jsou nefunkční, nebo se většinou jednalo o napodobeniny výrobků, a dále že mu chybí větší finanční hotovost.

Policistům se podařilo při šetření a výslechu okradeného seniora zjistit jejich částečný popis, kdy se mělo jednat o dva muže. Jeden z nich byl ve věku kolem 40 let. Druhý byl mladší, menší postavy, přibližně ve věku 18 až 20 let. Oba hovořili plynně česky a bez přízvuku. Z místa měli odjet blíže nezjištěným osobním vozidlem, pravděpodobně šedé nebo tmavě zelené barvy.

Policisté se rovněž touto cestou obracejí na širokou veřejnost s výzvou, aby se jim ozvali případní svědci, pokud mají k tomuto případu jakékoliv informace, případně i řidiči, kteří mají ve vozidlech nainstalované záznamové zařízení a v inkriminovanou dobu touto lokalitou projížděli. Kontaktovat je mohou osobně na služebně obvodního oddělení v Říčanech, nebo telefonicky na čísle 974 881 730, případně e-mailem poj.oo.ricany@pcr.cz, případně prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky.

Rovněž upozorňují veřejnost, zejména starší spoluobčany, aby byli opatrní, nikoho cizího si nevpouštěli do svých domovů, nenechali se zlákat k nákupu jakéhokoliv zboží za výhodnou cenu a před cizí osobou především neukazovali, kde mají uložené své úspory.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

22. února 2021

