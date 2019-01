Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Okradený senior

Bruntál - nabízel mu zboží, pak mu vzal peníze

Vloupání do stánků

Krnovští policisté od konce prosince 2018 prověřují tři vloupání do prodejních stánků.

Na ulici Dvořákův okruh v době od 20. do 21. 12. 2018 poškodil pachatel okno novinového stánku a vnikl dovnitř. Odcizil nalezenou finanční hotovost, cukrovinky, tabákové výrobky a přímotop. Způsobená škoda byla majitelem vyčíslena na částku přesahující 25 tisíc korun.

V době od 25. do 26. 12. 2018 na ulici Smetanův okruh v Krnově vnikl prozatím neznámý pachatel násilně do prodejního stánku. Odcizil tablet, 11 láhví alkohol různých značek, přes 200 krabiček cigaret, 20 balení tabáku a cukrovinky. Způsobená škoda přesáhla 26 tisíc korun. Krnovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže.

Další vloupání do prodejního stánku prověřují krnovští policisté také na ulici Maxima Gorkého. Pachatel násilně vnikl v době od 26. do 27. 12. 2018 do stánku a odcizil různé druhy přípravků pro elektronické cigarety, deset párů ponožek, propisovací tužky a další věci v hodnotě přes 25 tisíc korun. Poškozením způsobil škodu za dalších 8 tisíc korun.

Senior přišel o peníze

Ve středu 2. 1. 2019 v 10:45 hodin v obci Dívčí Hrad zazvonil prozatím neznámý pachatel na nemovitost místního seniora s nabídkou zboží. Pod legendou, že nakoupil věci v Německu, celníci jej nechtějí pustit přes hranice do Polska, kde zůstali jeho rodinní příslušníci, začal zboží vynášet v krabicích z vozidla a skládat seniorovi do chodby rodinného domu. Přitom měl pachatel požadovat částku 10 tisíc korun. Poškozený s tím nesouhlasil a pachatel měl částku snížit nejprve na 7 tisíc a poté na 5 tisíc korun. Senior nakonec pro peníze odešel do pokoje, kam jej pachatel následovat. Při vytažení bankovek v hodnotě 6 tisíc korun měl pachatel peníze poškozenému vytrhnout z ruky a odejít. Při svém odchodu měl chtít ještě tisíc korun s tím, že donese další zboží. Následně měl však poškozený vidět vozidlo pachatele (bílou dodávku nezjištěného typu) odjíždět a dále zjistil, že z chodby domu pachatel odnesl také většinu krabic se zbožím. Způsobená škoda činí 6 tisíc korun.

Popis pachatele: muž ve věku kolem 50 let, tmavší pleti, delších černých vlasů česaných na bok, tmavšího strniště, vysoký 180 až 185 cm. Oblečeny měl tmavé kalhoty, tmavou bundu či sako do pasu. Hovořil polsko-německy.

Albrechtičtí policisté, kteří případ prověřují, pracují také s možností, že pachatel mohl oslovit i další osoby pod stejnou legendou, proto žádají případné další poškozené či svědky, kteří by mohli poskytnout informace důležité pro objasnění události, aby je kontaktovali na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích či na tel. čísle 974 731 771.

por. Bc. Pavla Jiroušková

3. 1. 2019

