Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okradený senior

CHOMUTOVSKO - Cizinka ho připravila o část úspor; Objasněné vloupání do vozidla; Kontrola odhalila řidiče se zákazem.

Podezření z trestného činu krádeže si včera převzala 57letá cizinka, která momentálně pobývá u své sestry v Lounech. Obě ženy měly v polovině května navštívit známého jedné z nich u něho doma v obci na Chomutovsku. Tři dny po této návštěvě dotyčný 73letý muž zjistil, že mu ze šperkovnice ve skříni zmizely peníze. Scházet mělo 32 tisíc korun, pár tisícovek ve šperkovnici zůstalo. Senior krádež oznámil na policii. V rámci šetření policisté zjistili, že finanční hotovost měla ze skříně vzít právě jedna z cizinek, které byly u muže na návštěvě. Žena měla využít okamžiku, kdy byl nájemce bytu s její sestrou ve vedlejší místnosti.

Za spáchání trestného činu krádeže hrozí podezřelé v případě odsouzení až dvouleté vězení.

Objasněné vloupání do vozidla

Kriminalisté dopadli muže, který měl podle jejich zjištění v dubnu vniknout na pozemek autoservisu v Chomutově a vloupat se tam do zaparkovaného vozidla. Nejprve se měl pokusit do vozidla dostat násilným páčením dveří od úložného prostoru, a když se mu to nepodařilo, měl rozbít boční okno u dveří řidiče. Z vozidla pak měl odcizit panel od autorádia. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na částku 52 tisíc korun.

Vyšetřovatel obvinil 28letého muže z Lounska z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Pokud se jeho vina prokáže u soudu, mohl by skončit až na dva roky za mřížemi.

Kontrola odhalila řidiče se zákazem

Ve středu dopoledne zastavili za účelem silniční kontroly klášterečtí policisté v ulici Chomutovská osobní vozidlo značky Hyundai. Řidiče tohoto vozidla tím zřejmě nepotěšili. Lustrací totiž zjistili, že 38letý muž má soudem uložený zákaz řízení všech motorových vozidel až do března roku 2026.

Dotyčný tedy hlídku následoval na služebnu, kde si převzal podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za jeho prohřešek mu podle zákona hrozí v krajním případě až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 28. května 2021

vytisknout e-mailem