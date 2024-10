Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Okradený muž přišel o batoh s penězi

VSETÍNSKO: Policisté hledají muže na fotografii.

Vsetínští policisté se zajímají o totožnost muže, který by mohl mít informace vedoucí až k objasnění trestného činu krádeže, za který hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.

V posledních dnech letošních letních prázdnin, konkrétně 24. srpna, odcizil prozatím neznámý pachatel poškozenému muži šedočerný batoh. V něm byla i papírová taška s peněženkou a několikatisícovou hotovostí. Ke krádeži došlo během sobotního dopoledne někdy mezi půl desátou a tři čtvrtě na dvanáct ve Vsetíně, na ulici Smetanova.

Na základě vyhodnocení kamerových záznamů bylo zjištěno, že se v uvedené době v blízkosti místa krádeže pohyboval i nám dosud neznámý muž. Právě on by mohl mít důležité informace, které by napomohly objasnit výše uvedenou krádež.

Policisté tímto žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění muže na fotografii, popřípadě o informace k jeho aktuálnímu pobytu. Jakékoliv informace přijmeme na kterékoliv policejní služebně, popřípadě prostřednictvím linky 158.

10. října 2024, nprap. Petr Jaroš

