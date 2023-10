Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okrádali pojišťovny

CHOMUTOVSKO - Pojistnými podvody si manželský pár přilepšil o statisíce.

Až pět let za mřížemi by mohl strávit manželský pár z Kadaně, který si na živobytí přivydělával pácháním podvodů. Jejich jednání začali kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Chomutově prověřovat na základě poznatku, který získali operativní činností. Aby prověřili informace o možném páchání pojistných podvodů, provedli rozsáhlé prověřování zahrnující ztotožnění podezřelých osob, vyžádali smlouvy od různých pojišťoven a zajistili dalších důkazy.

Po jejich vyhodnocení dospěli kriminalisté k závěru, že dotyční (oba ve věku 40 let) se dlouhodobě, úmyslně a systematicky dopouštěli podvodných jednání s úmyslem neoprávněně získat pojistná plnění. Tito manželé v krátké době uzavřeli s různými pojišťovnami několik pojistných smluv. Při jejich uzavírání uváděli vědomě nepravdivé údaje týkající se informací o tom, zda mají sjednáno či v současné době sjednávají nebo plánují uzavřít ještě jiné životní nebo úrazové pojištění. Oba toto popírali a tím způsobili, že s nimi smlouvy byly uzavřeny neoprávněně. Pokud by totiž nelhali, pojišťovny by s nimi smlouvy v daném rozsahu vůbec neuzavřely.

Na základě takto podvodně sjednaných smluv pak oba manželé čerpali od pojišťoven pojistná plnění ze svých několika „úrazů“ a celkem si tak neprávem přišli na 343 tisíc korun. Muž navíc v některých případech při řešení pojistných událostí dokonce pozměnil lékařské zprávy tak, aby získal vyšší pojistné plnění z úrazu.

Na základě informací zjištěných kriminalisty posléze vyšetřovatel oba manžele obvinil ze spáchání trestného činu pojistného podvodu. S ohledem na výši způsobené škody by soud mohl dotyčným uložit až pětileté tresty.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. října 2023

