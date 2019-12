Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okrádal zaměstnavatele

Přivydělat si nějaké peníze k výplatě, to byl asi nápad 30letého muže, který pracoval v jedné firmě na Teplicku. Jako zaměstnanec poškozené společnosti v několika případech rozřezal na menší části mosazné tyče, které pak vynášel z podniku a prodával do různých výkupen sběrných surovin. Jeho jednání ale neuniklo pozornosti vedení, které případ oznámilo na policii. Muž, který už má „škraloup“ z minulosti se bude zodpovídat z přečinu krádeže, vzhledem k výši škody, kterou firma vyčíslila na více jak padesát tisíc korun, mu v případě uznání viny hrozí v krajním případě až pět let za mřížemi.

Další zloděj dopaden

Z přečinů krádeže a porušování domovní svobody byl obviněn 26letý muž, který je podezřelý, že se koncem října v teplické zahrádkářské kolonii vloupal do chatky. Po násilném odstranění zámku vnikl do sklepa, ze kterého si odnesl dvacet lahví archivního vína a kufřík s rozbrušovačkou. V polovině listopadu se měl v Novosedlicích vloupat na pozemek, kde odcizil vysokotlaký čistič. Celkem poškozeným způsobil škodu přes patnáct tisíc korun, v případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které mělo dojít v době od 11:30 do 13:30 hodin v Teplicích, ul. Duchcovská na parkovišti v areálu nemocnice u pavilónu B. Nezjištěný řidič měl poškodit vozidlo Škoda zaparkované po pravé straně parkoviště a z místa odjet, aniž by splnil zákonem danou povinnost při účasti na dopravní nehodě. Na vozidle Škoda jsou poškozené pravé dveře, zřejmě se jednalo o větší auto typu dodávky nebo malého nákladního vozidla. Veškeré poznatky k nehodě lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Za zboží v obchodech neplatil

Policisté sdělili podezření z přečinu krádeže 21letému lapkovi, který kradl zboží v obchodech. Od konce října do minulého týdne se dopustil nejméně sedmi krádeží, čtyřikrát v Teplicích, po jednom případu zaznamenali policisté v Mostě, Otvicích a Ústí nad Labem. Kradl vše od kosmetiky přes alkohol, hračky až po oblečení, celková škoda se vyšplhala přes devět tisíc korun. Případy zprvu prověřované jako přestupky policisté sloučili, mladík se tak bude zodpovídat z přečinu, za který mu hrozí až dvouleté vězení.

