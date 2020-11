Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okolnosti požáru prověřují kriminalisté

Děčínští kriminalisté prověřují okolnosti požáru domu v ulici Májová, ke kterému došlo ve čtvrtek kolem deváté hodiny dopoledne. Podle předběžného šetření na místě došlo k zahoření kočárku a poškození elektroinstalace poblíž ohniska, zároveň došlo k zakouření několika pater, takže policisté společně s hasiči z domu evakuovali 95 nájemníků, zraněn naštěstí nikdo nebyl. Podle výsledků prvotního šetření na místě nelze vyloučit skutečnost, že kočárek někdo mohl zapálit úmyslně. Předběžná škoda byla vyčíslena na půl milionu korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro zločin obecného ohrožení, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody na tři až osm let.

Nález granátu

Policisté z obvodního oddělení v Podmoklech byli včera odpoledne přivoláni k nálezu předmětu připomínajícího granát, který byl objeven detektorem kovů v lesním porostu u ulice Drážďanská. Přivolaný pyrotechnik předmět označil jako ruční granát vzor 39 (foto zde) z období druhé světové války, který zajistil a odvezl k cílené likvidaci.

V případě nálezu jakékoliv munice by s ní neměli lidé v žádném případě manipulovat a ihned kontaktovat policii. Místo nálezu je vhodné viditelně označit, zamezit vstupu dalším osobám a do příjezdu policie zůstat v bezpečné vzdálenosti.

Zloděj odnesl víno

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v katastru obce Jílové vloupal do chatky. V zahrádkářské kolonii vnikl na oplocený pozemek a následně do chatky, kde odcizil dvě lahve vína. I když je škoda zanedbatelná, vzhledem ke spáchání zločinu krádeže v době nouzového stavu hrozí pachateli v případě dopadení až osm let za mřížemi.

