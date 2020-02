Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oknem vlezl, oknem vylezl

KLADENSKO – Z restaurace odcizil cigarety.

Vynalézavému pachateli stačilo 45 minut na to, aby si poradil, jak se dostat do restaurace, z níž odcizil cigarety.

Neznámý pachatel v sobotu 22. února v čase od brzkých ranních 2 do 2:45 hodin přelezl zeď dvora za restaurací se sídlem v ulici Polská v Kladně-Kročehlavech, k níž si na nákladové rampě pod oknem přistavil několik plastových přepravek, na ty si vylezl a vytlačil okno, kterým vnikl dovnitř. Dostal se do kuchyně restaurace, přes kterou přešel do výčepu a za barem vypáčil dřevěné skříňky, z nichž odcizil několik krabiček cigaret v hodnotě téměř 7500 korun. Poté s odcizeným zbožím opustil objekt stejnou cestou.

Policisté po pachateli pátrají a v případě dopadení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

24. února 2020

