Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Okamžité poskytnutí první pomoci muži zřejmě zachránilo život

MŘ Ostrava - Zdravotní indispozice u řidiče zapříčinila dopravní nehodu.

Na začátku tohoto týdne policisté z oddělení hlídkové služby opět dokázali, že jsou to „borci“ na svém místě. Okamžitá reakce, rozhodnutí a zachování chladné hlavy, to všechno prokázali policisté z prvosledové hlídky.

Operační důstojnice v úterý 6. srpna 2024 kolem 14:30 hodin přijala oznámení o dopravní nehodě. Oznamovatel popsal místo s informací, že řidič projížděl křižovatkou a pomalou jízdou najel do sloupu se semaforem. Operační okamžitě dala do éteru relaci, kdy se na inkriminované místo sjelo několik hlídek, včetně prvosledových z oddělení hlídkové služby Ostrava.

Muži zákona přistoupili k nabouranému vozidlu. Už při prvním pohledu viděli za volantem staršího muže, který na nic nereagoval a nekomunikoval. Na místo dorazili také hasiči a v součinnosti s policisty muže z auta vytáhli. Ten byl již v křečích a začal upadat do možného šoku. Jeden z policistů okamžitě zareagoval a přinesl ze služebního vozidla automatizovaný externí defibrilátor (AED), který seniorovi přiložil k tělu. Ten nevyhodnotil potřebu výboje a doporučil pokračovat v srdeční masáži. Další policista se toho hned chopil a začal za asistence hasičů seniorovi masírovat srdce. Po chvilce muž začal reagovat na podněty, kolega hasič kontroloval životní funkce a po celou dobu resuscitace držel jeho hlavu. Po chvíli na místo dojela rychlá záchranná služba, která si pacienta převzala do své péče. Policisté s hasiči pomohli záchranářům s jeho transportem do sanitního vozidla.

Policisté na místě nezaváhali, jasně si mezi sebou rozdělili role, jeden zavolal zdravotníky, druhý koordinoval dopravu, další komunikoval s operačním důstojníkem a v neposlední řadě se věnovali záchraně lidského života. Vše probíhalo za asistence kolegů hasičů a následně přivolaných záchranářů.

Podle všeho za dopravní nehodu u 71letého řidiče může zdravotní indispozice.

dne 8. srpna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem