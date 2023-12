Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Okamžitá reakce policie

Ostrava: Příspěvek na sociální síti vyvolal u příbuzných obavu o život muže. Policisté okamžitě zareagovali...

Opět se potvrdila profesionální práce policistů v součinnosti se strážníky městské policie. Operátoři tísňové linky policie 158 přijali v úterý 19. prosince odpoledne v podstatě v jeden čas několik telefonických hovorů. Příbuzní a známí téměř 30letého muže z Ostravy se obávali o jeho zdraví a život, neboť se na sociální síti objevila od něj v podstatě výhružka sebevraždou.

Policisté z ostravského obvodního oddělení Poruba 2 začali okamžitě pracovat s informacemi od kolegů z operačního střediska a v mžiku naplno rozjeli zjišťování dalších poznatků k muži a okolnostem příspěvku. Snažili se v co nejkratším čase zjistit, kde by se muž mohl aktuálně pohybovat. Policisté hovořili s těmi, kteří by o něm mohl mít jakoukoliv informaci. Pátrali dále na adresách v budovách i v terénu, ověřovali ve zdravotnických zařízeních a podobně. Policisté se samozřejmě spojili s Městskou policií Ostrava a ostravským dopravním podnikem. Součinnost se obratem vyplatila, neboť do hodiny a půl od oznámení nalezli strážníci městské policie pohřešovaného muže v restauračním zařízení porubského obvodu. Muž byl v pořádku a přiznal, že příspěvek na sociální síť vložil pod tíhou emocí z tíživé situace, ale určitě neměl v úmyslu si ublížit.

Jak je v úvodu napsáno, příběh jistě potvrzuje profesionální práci v tomto případě ostravských policistů a zároveň úzkou součinnost se strážníky. Policisté vždy reagují bez prodlev na informace o ohrožení života či zdraví, nebo jen při podezření z uvedeného. Pomáháme a chráníme, jsme tady pro vás…

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 21. prosince 2023

vytisknout e-mailem