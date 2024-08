Ojedinělý nález munice

Pyrotechnici čelí unikátnímu případu v Litvínově.

S nálezy munice se setkávají policejní pyrotechnici po celé České republice prakticky každý den. V průměru vyjíždějí ročně k 1500 případům nálezů a zajištění munice. Avšak s takovýmto unikátní nálezem, jako je ten v Litvínově v Ústeckém kraji, se pyrotechnici v novodobé historii České republiky ještě nesetkali. Při výkopových parcích narazili na anglickou leteckou pumu ráže 500 liber. Nebezpečnost a ojedinělost tohoto nálezu spočívají v iniciačním mechanismu. Do včerejšího dne (21. 8. 2024) pyrotechnici totiž pracovali pouze s nálezy, které v sobě měly mechanický iniciační systém. V tomto případě puma obsahuje dlouhodobý chemický časový zapalovač, který je velice nebezpečný nejen v své nepředvídatelnosti. Nastaven může být až na 144 hodin, tedy 6 dní.



Razantní opatření, jako je evakuace téměř 600 osob a uzavření prostoru okolo 1,5 km po dobu 6 dnů (do 27. 8. 2024) je na místě. Důvodem je nepředvídatelnost možné iniciace letecké pumy, a to nejen kvůli samotnému nálezu, ale také kvůli povrchovému poškození, ke kterému došlo při výkopových pracích. Vliv času měl také na znehodnocení nálezu svůj podíl. Pyrotechnikům i tato skutečnost často značně ztěžuje práci.



Nyní probíhá komunikace s odborníky nejen z České republiky, ale také kolegů z Německa, kteří s nálezy leteckých pum s chemickým časovým zapalovačem mají větší zkušenosti.



Prvotní informace z Ústeckého kraje: https://www.policie.cz/clanek/nalez-letecke-pumy-v-zaluzi.aspx





kpt. Irena Pilařová

tisková mluvčí PP ČR

22. srpna 2024

