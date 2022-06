Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ohrožoval svou bývalou přítelkyni

KARLOVARASKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže z Plzeňska, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečné pronásledování, nebezpečné vyhrožování, poškození cizí věci a výtržnictví.



Obviněný muž měl od první poloviny května do první poloviny června letošního roku na různých místech v Karlových Varech opakovaně omezovat v obvyklém způsobu života svou třiapadesátiletou bývalou přítelkyni. Psát jí měl několik SMS zpráv, ale také zpráv přes komunikační aplikaci, a to i přes to, že mu žena opakovaně sdělila, že si nepřeje být z jeho strany kontaktována. Ve čtvrtek 19. května letošního roku měl obviněný muž ženu vyhledat v místě jejího zaměstnání. Tam jí měl sdělit, že spolu musí být partneři i nadále. Když mu žena odpověděla, ať jí nechá, měl jí muž udeřit pěstí do oblasti hlavy a z místa odejít. O pár dní později měl na ženu opět čekat před místem zaměstnání, kde jí měl vulgárně urážet.



V neděli 29. května letošního roku měla jít žena po konci pracovní doby do svého vozidla. V tom k ní měl přistoupit obviněný muž, který jí začal vulgárně nadávat a vyhrožovat. Žena mu měla ze strachu přislíbit schůzku. Poté, co se na domluveném místě sešli, začal osmačtyřicetiletý muž ženě vulgárně nadávat a následně jí pěstí rozbil okénko u řidiče. Žena měla ze strachu z místa odjet. Muž jí měl začít pronásledovat svým vozidlem, kdy jí měl po chvíli zablokovat cestu. Dále měl vystoupit z vozidla a vyhrožovat jí fyzickou újmou. Té se podařilo z místa odjet.



Vše mělo vyvrcholit o tři dny později ve středu 1. června letošního roku. Muž měl na svou bývalou přítelkyni opět čekat před zaměstnáním. Poté, co žena vyšla ven, jí měl ihned začít vulgárně urážet. Zastat se jí měla kolegyně, která vstoupila muži do cesty. Poškozená žena poté celou věc oznámila na linku 158. To, že jeho bývalá přítelkyně utekla zpět do budovy, muže zřejmě rozčílilo. Měl nastoupit do svého vozidla, se kterým měl nejméně třikrát najet do vozidla třiapadesátileté ženy a z místa odjet.



Policisté se případem začali okamžitě zabývat a muže po zhruba dvaceti minutách od oznámení posledního incidentu zadrželi.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného osmačtyřicetiletého muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 20 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl v minulosti za přečin výtržnictví pravomocně odsouzen.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

3.6.2022

