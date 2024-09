Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ohrozil desítky řidičů

BRNO: Hledáme svědky nebezpečného ujíždění

V pondělí krátce po 13. hodině centru Brna začal hlídce ujíždět řidič bílého BMW. Ten přitom bezprostředně ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu, dokonce narazil i do služebního vozidla. Šofér nerespektoval i červenou na křižovatkách a ve vysoké rychlosti jezdil po tramvajovém pásu. Po pěti minutách ujíždění na mokré vozovce skončilo pronásledování na ulici Dornych, kde šofér dostal smyk a havaroval do semaforu. Při následném pokusu o útěk byl zpacifikován. Šestatřicetiletý muž na místě odmítl test na alkohol i drogy. Dále bylo zjištěno, že má dva platné zákazy řízení a vyhýbal se nástupu do vězení. Žádáme všechny, které řidič dnes svou jízdou ohrozil, aby se nám ozvali na lince 158.

por. Petr Vala, 9. září 2024.

