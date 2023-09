Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

České Budějovice - Silně opilá žena v Borovanech havarovala do jiného vozu. Pokud jste její jednání viděli, ozvěte se nám.

Českobudějovičtí dopravní policisté vyšetřují dopravní nehodu pod vlivem alkoholu v obci Borovany z 31. srpna 2023 v 12:40 hod. V uvedenou dobu vyjížděla řidička (ve věku 50 let) osobního vozidla tovární značky Hyundai Getz, černé barvy, z Žižkova náměstí od autobusové zastávky, kdy narazila do zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Hyundai Santa Fe, šedé barvy. Poté z vozidla vystoupila a odešla pár metrů do parku, kde se svalila na travnatý povrch. Policisté u ženy provedli test na zjištění alkoholu v dechu přístrojem Dräger, kdy výsledek měření vykázal množství převyšující 3,4 promile.

V té souvislosti žádáme svědky této události, zda si všimli jízdy ženy věku 50 let, střední postavy, černých vlasů, oblečené do černé mikiny a černých kalhot. Eventuálně jejího chování před usednutím do vozidla či předchozího požití alkoholických nápojů.

Své informace předejte na územním odboru České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, prap. Petr Jana, telefon 974 226 583, 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.

Děkujeme za vaše svědectví.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

5. září 2023

