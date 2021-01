Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

ROKYCANSKO - V dechu s dvěma promile najel na obrubník a prorazil pneumatiku. Policisté zastavili řidiče v Mýtě.

Podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem prověřují rokycanští policisté. V pondělí (4.1.2021) v jednadvacet hodin zastavila policejní hlídka rokycanských policistů v obci Mýto na Rokycansku řidiče ve vozidle tovární značky Škoda Octavia. Na místě řidiče policisté ztotožnili třiadvacetiletého muže, kterého vyzvali k provedení dechové zkoušky. Ta byla pozitivní s výsledkem téměř dvě promile alkoholu v dechu. S ohledem na pozitivní výsledek zkoušky se řidič podrobil lékařskému vyšetření spojené s odběrem krve. Řidič předtím, než byl zastaven a kontrolován policisty jel ve směru jízdy z Holoubkova do Mýta, kde prorazil o obrubník pravou přední pneumatiku u vozidla. V jízdě pokračoval po silnici ve směru do obce Kařez, zde se otočil a vrátil se do Mýta, kde byl zastaven policisty. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se nadále zabývají.





por. Bc. Hana Kroftová

6. ledna 2021

vytisknout e-mailem