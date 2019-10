Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Tábor – Řídil pod vlivem alkoholu a marihuany.

Táborští dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení proti mladému muži ze Soběslavska. Ten v závěru minulého měsíce řídil svůj motocykl tovární značky Yamaha po silnici mezi Nedvědicemi a Soběslaví, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. Při projíždění zatáčky vyjel mimo komunikaci a v silničním příkopu havaroval. Utrpěl zranění, které si vyžádalo jeho převoz do nemocnice. Výsledky následných odborných zkoušek potvrdily, že řídil nejen pod vlivem alkoholu, a to ve výši 1, 12 promile, ale i marihuany. Tu měl ostatně i při sobě.

Mladík se tak stal, vedle přestupkového držení drogy, důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen až trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

28. října 2019

vytisknout e-mailem