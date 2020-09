Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

MLADOBOLESLAVSKO - Muž řídil osobní vozidlo pod vlivem alkoholu.

V pondělí 14. září 2020 sdělili mladoboleslavští policisté podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky třiadvacetiletému muži z Mladé Boleslavi.

Řidič osobního vozidla VW Golf v ulici Dukelská v Mladé Boleslavi havaroval v půl druhé ráno ve smyku vlivem rychlosti do zaparkovaného vozidla, které následně narazilo do dalších dvou vozidel a jedno z nich poté do stěny domu.

Při dopravní nehodě utrpěla jeho spolujezdkyně lehké zranění, se kterým byla převezena do mladoboleslavské nemocnice. Škoda byla vyčíslena na 270 tisíc korun.

Policisté muže za volantem podrobili dechové zkoušce, která potvrdila přítomnost alkoholu v hodnotě 1,5 promile. Muži byl na místě odebrán řidičský průkaz.

Za přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

15. září 2020

