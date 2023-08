Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

České Budějovice - V hustém městském provozu narazil do druhého automobilu a ještě z místa ujel.

Další dopravní nehodu pod vlivem alkoholu během několika dnů, kdy množství převyšuje více jak 2 promile, vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté.

Včera v době kolem 13:50 hodin, řídil v Českých Budějovicích, po Nádražní ulici 37letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Volkwagen Passat, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem nákladu a hustotě provozu, kde před křižovatkou s ulicí Pekárenská a na úrovni baru Lucerna narazil do před sebou jedoucího vozidla tovární značky Mercedes-Benz. Po střetu na místě nezastavil, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do betonového obrubníku a svislé dopravní značky a pak pokračoval v jízdě. Pak z vozidla odešel a na místo se vrátil až poté, co ho nalezla přivolaná hlídka policie.

Dopravní policisté vyzvali muže k provedení testu na zjištění návykové látky v dechu přístrojem Dräger, kdy první měření vykázalo množství převyšující 2,3 promile a po pár minutách se výsledek mírně snížil, nikoli však o 10 %. Druhý řidič byl bez ovlivnění jakoukoli návykovou látkou.

Vzhledem k tomu, že řidič je cizí státní příslušnosti a byly dány důvody, že by se mohl vyhýbat trestnímu řízení, strážci pořádku ho po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi a umístili do policejní cely.

Zároveň ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

3. srpna 2023

vytisknout e-mailem