Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ohrožení pod vlivem

Strakonice, Vodňany – Řidička pod vlivem drog, řidič opilý.

V pondělí 24. ledna 2022 zahájili vodňanští policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se měla dopustit 23letá žena z Vodňanska. Osobní automobil zřejmě řídila pod vlivem pervitinu. Ženu za volantem kontrolovala policejní hlídka z Obvodního oddělení Vodňany na Náměstí Svobody ve Vodňanech po desáté hodině dopoledne. Policisté ženu vyzvali k podrobení se testu na přítomnost návykových látek. Orientační test ukázal pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin. Policisté proto řidičku vyzvali, aby se podrobila lékařskému vyšetření. S jejím souhlasem byla žena převezena do nemocnice na odběr krve a moči.

Druhý den, v úterý 25. ledna 2022, zadrželi strakoničtí policisté řidiče pod vlivem alkoholu. Muže ve věku 45 let z Blatné strakoničtí policisté zastavili na Velkém náměstí, kde provedli silniční kontrolou. Důvodem byla jeho nejistá jízda. Na výzvu policistů se řidič podrobil dechové zkoušce. Potvrdilo se to, co policisté předvídali. Výsledky dechové zkoušky ukázaly hodnoty 1,73 promile a 1,64 promile alkoholu v dechu. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

26. ledna 2022

