"Ohmatávač" dopaden

TEPLICKO - Napadl několik žen, skončil ve vazbě.

V minulých týdnech přijali policisté během krátké doby několik oznámení od žen, které se pohybovaly na volném prostranství na různých místech v Teplicích a okolí, že je napadl neznámý útočník. Ve dvou případech šly ženy běhat a zezadu k nim přistoupil muž, který je oběma rukama objal a snažil se je povalit na zem. Přitom je ohmatával všude po těle, včetně intimních míst. Ve dvou případech se mu podařilo ženy svalit na zem a vykonával na nich kopulační pohyby. Poté, co se napadené začaly bránit a křičet, muž z místa utekl. V jednom případě si vyhlédl ženu, která šla do panelového domu. Nechal se od ní vpustit dovnitř a zvolil stejnou taktiku, jako u předešlých napadení. I tato žena začala hlasitě křičet a útočník z místa utekl. Policisté se začali oznámenými případy ihned zabývat a poté, co bylo nahlášeno na linku 158 další podobné přepadení, vyjela na místo urychleně hlídka policistů. Díky dobrému popisu pachatele se ho podařilo v okolí činu vypátrat a zadržet. Poté se podrobil výslechu kriminalistů, kterým se ke všem skutkům doznal a navíc přiznal jeden skutek, který ani na policii oznámen nebyl. Policistům popsal detaily přepadení i místa, kde k činům došlo. Jako motivaci uvedl, že chtěl docílit pohlavního styku. Celkem kriminalisté zadokumentovali 5 násilných přepadení. Policejní komisař sdělil 21letému mladíkovi obvinění ze znásilnění a pokusu znásilnění. Po provedených úkonech uvalil soud na násilníka vazbu.

6. dubna 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

