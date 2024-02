Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oheň místo kávy

Policisté pátrají po muži, který nezjištěným způsobem zapálil dva nápojové automaty na kávu v prostoru vestibulu stanice metra Luka.

Na objasnění případu poškození dvou nápojových automatů na kávu pracují policisté z místního oddělení Stodůlky od 4. února. Na záběrech z kamer je vidět neznámého muže, kterak přichází k nápojovým automatům, cosi do něj vloží, ale nápoj, jak by se dalo čekat, nechce, a pokračuje dál v chůzi. Po chvíli se vrací zpět k automatu a opět odchází. Poté je vidět jak automaty zachvacují plameny, až je během několik minut pohltí úplně. Předběžně byla škoda způsobená ohněm odhadnuta na sto tisíc korun. V souvislosti s případem pátráme také po svědkyni, která s mužem po činu komunikuje, a není tak vyloučeno, že by se oba mohli znát. Pokud je poznáváte, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.

Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvanáctiměsíční trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 29. únor 2024

Související dokumenty videozáznam.mp4

Velikost souboru:88,1 MB / formát MP4

