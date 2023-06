Odznak SKPV

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:

1) Kdy byl do majetku pořízen odznak SKPV č. ….…. a jaká byla jeho pořizovací cena.

2) Jaká je fyzicky životnost uvedeného odznaku SKPV č. ……. a jaká byla jeho časová cena k datu 9.3.2022.

3) Podrobné vyčíslení nárokované škody ve výši 1019,- Kč viz č.j. ……………

4) Kopii metodického návodu ředitelky EO MV ze dne 3.1.2011 a č.j. ………….

5) Sdělení, zda došlo k vypořádání nároku ……………. za jízdenku v ceně 125,- Kč z 20.5.2021 (viz Vaše č.j. ……………..).

Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:



Ad 1) Odznak č. ……… byl pořízen a předán na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování v roce 2016. V té době byla průměrná cena odznaku 416,24,- Kč s DPH.

Ad 2) Odznaky nepodléhají amortizaci, proto jejich životnost nelze uvést. K datu 9.3.2022 byla cena odznaku 784,08,- Kč včetně DPH.

Ad 3) Požadované informace jsou součástí dokumentu pod č.j. ……………….., který byl žadateli poskytnut.

Ad 4) Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty.

Ad 5) Ne. K vypořádání nároku za jízdenku v ceně 125,- Kč z 20.5.2021 nedošlo, neboť jízdenka nebyla doložena ve vyúčtování cestovních náhrad.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

