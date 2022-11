Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odvezl si drahé kolo

BRNO: Poznáte muže na kamerovém záznamu?

Ani zdokonalené zabezpečení garáže v brněnských Štýřicích neodradilo od návštěvy zatím neznámého pachatele. Po posledním vloupání v loňském roce si totiž majitelé garáž v suterénu bytového domu velmi dobře zabezpečili. Zloděj však jako by to věděl a při vloupání v letošním říjnu zvolil druhou a snazší cestu z vnitřních prostor domu. Z garáže si vyvezl jízdní kolo v hodnotě téměř 120 tis korun. Naštěstí je ve společných prostorách domu instalovaný kamerový systém a díky němu policisté znají podobu zloděje. Na záznamu je sice zamaskovaný šátkem přes obličej, ale i tak by jej mohl někdo poznat. Pokud tedy víte, kdo je muž na záznamu, zavolejte nám na linku 158.

por. David Chaloupka, 9. listopadu 2022

Odkazy do noveho okna NP - vynáší kolo ze sklepa Detailní náhled

Související dokumenty kolo.mp4

Velikost souboru:64,5 MB / formát MP4

