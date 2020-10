Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Odsouzený se vyhýbá vězení

PARDUBICKO – Pomozte nám cizince vypátrat.

Devětapadesátiletý muž cizí státní příslušnosti je za opakovanou majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen, ale nástupu do vězení se od 20. července 2020 vyhýbá. Více informací k odsouzenému naleznete zde. Opakovanými prověrkami v místech, kde by se mohl zdržovat, se nám hledaného muže zatím nepodařilo vypátrat a eskortovat do výkonu trestu odnětí svobody.

Jakékoliv informace o jeho pohybu nám oznamte na linku 158.

7. října 2020

por. Mgr. Lenka Vilímková

