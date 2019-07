Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Odsouzený násilník se vyhýbal nástupu do věznice

ČESKOLIPSKO - K jeho zadržení dopomohl cvikovský strážník.

Ve středu kolem 17.30 zaregistroval všímavý strážník ve Cvikově 27letého muže, který se od 27. května letošního roku vyhýbá nástupu do věznice, kam ho svým rozhodnutím poslal soud za jeho násilnou trestnou činnost. Strážník okamžitě vyrozuměl naši hlídku a do jejího příjezdu si ho "ohlídal". Muž se snažil přivolaným policistům utéct, zadrželi ho po krátké honičce a ještě téhož dne ho eskortovali do věznice. Původní trest odnětí svobody mu soud pravděpodobně ještě navýší, protože se bude v této souvislosti zodpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu nově hrozí další tři roky odnětí svobody.

26. 7. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

