Odřezávali katalyzátory

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Mužům opět hrozí vězení.

Až dva roky za mřížemi hrozí několikrát soudně trestaným mužům z Uherskohradišťska. Oba „pracovali“ ve stejném oboru avšak nezávisle na sobě.

Tím prvním hříšníkem je devětadvacetiletý muž. Od měsíce května odřezával katalyzátory ze zaparkovaných vozidel. Jednalo se o různá místa a škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála třicet tisíc korun. Další katalyzátor by zmizel v noci ze zaparkovaného vozidla u supermarketu ve Starém Městě. K tomu ale nedošlo. Na tísňovou linku totiž zavolal bezpečnostní pracovník supermarketu, že na parkovišti vidí osobu, která nahlíží pod auta. Policejní hlídka okamžitě vyrazila na místo a přistihla devětadvacetiletého muže přímo pod vozidlem, kde nařezával katalyzátor. Policisté moc dobře věděli, s kým mají tu čest. Pár dnů před krádeží ho totiž několikrát kontrolovali za volantem vozidla. Na tom by nebylo nic divného, kdyby neměl od května tohoto roku vyslovený zákaz řízení na třicet měsíců. Ten ale stále porušoval. Během dvou dnů se mu to podařilo třikrát. Muž zpod auta putoval rovnou na policii.

To druhý o rok starší muž, se činil více. Většinou si vybíral felicie zaparkované před rodinnými domy. V jeho případě škoda sahá na necelých čtyřicet devět tisíc korun. Od května stihl odřezat devět katalyzátorů. U desátého byl vyrušen městským strážníkem a následně převezen na policejní služebnu.

Oba muži se ke krádežím přiznali. Jako přes kopírák uvedli, že katalyzátory vždy odevzdali do sběrny a získané peníze poté utratili. Kriminalisté jim sdělili obvinění z trestného činu krádež. Mladší si navíc za zakázané jízdy za volantem vyslechl obvinění z pokračujícího trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. U třicetiletého muže kriminalisté podali návrh o jeho vzetí do vazby. Na rozhodnutí soudu si tak počká ve Vazební věznici v Brně.

16. srpna 2022, por. Bc. Milena Šabatová

